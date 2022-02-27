ВСУ вернули контроль над Харьковом, оккупанты бросают технику

Украинские военнослужащие полностью восстановили контроль над Харьковом, идет зачистка города от оккупантов. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«Контроль над Харьковом полностью наш! Работают ВСУ, Нацполиция, Тероборона, идет полная зачистка города от врага», — написал он.



По словам чиновника, оккупанты бросают посреди дороги технику, украинским войскам сдаются в плен целые группы по 5-10 человек.



Ситуация в Харьковской области выглядит так: Чугуев полностью контролируется украинскими войсками, развешены украинские флаги на админзданиях. Наступление оккупантов продолжается в Липецком направлении, Волчанском и Белгородском.