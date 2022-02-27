Под Киевом разгромлено подразделение Росгвардии Чечни, убит командир полка

В районе Гостомеля в Киевской области в субботу украинскими войсками было разгромлено спецподразделение Росгвардии Чечни. Эту информацию «Интерфакс-Украина» подтвердили в Минобороны Украины.



При разгроме подразделения был уничтожен генерал Магомед Тушаев — командир 141-го моторизованного полка Росгвардии Чечни. Это подтвердил взятый в плен боец их этого подразделения.



По информации источника в Минобороны, «с оставшимися в настоящий момент уже из стрелкового оружия разбирается Нацгвардия Украины и спецподразделение Альфа».



Также о разгроме колонны Росгвардии Чечни сообщает «24 канал» со ссылкой на источник в СБУ. В Спецслужбе заявили, что «эта колонна считалась у них сверэлитным подразделением».