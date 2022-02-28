Обстрелы, повреждения домов, погибшие и пострадавшие мирные жители. Мэрия Мариуполя – об оперативной обстановке

Мариуполь находится под контролем украинских военных. Об оперативной обстановке в Мариуполе и окрестностях на 7:00 28 февраля сообщает пресс-служба городского совета.



Безопасность. Ведется позиционное противостояние. Противник обстреливает мирные поселки вокруг Мариуполя и кварталы города. Вчера и сегодня боевики попали в Сартану, которая страдает от постоянных обстрелов. Мариуполь эвакуировал пострадавших от нападения жителей поселка и мирного квартала Левобережного района в безопасное место.



Сейчас в городе действует комендантский час — с 17:00 до 08:00, при сигнале сирены необходимо оставаться в безопасном месте.



Электрообеспечение. По улицам Левобережного и Кальмиусского районов по-прежнему отключено 188 ТП. Без электроэнергии остаются 41 229 абонентов. Из-за обстрелов у предприятия нет доступа к линиям.



Теплоснабжение. Котельные Восток, 279 кв, 232 кв, Курчатова, Мирный, ПТУ-99 остаются обесточенными полностью. В связи с остановкой меткомбината имени Ильича 54 жилых дома остаются без отопления.



Водоснабжение. Насосные работают в штатном режиме, насосные в Левобережном районе остаются переведенными на резервные линии электроснабжения.



Транспорт. С 27 февраля в связи с военными действиями работа коммунального транспорта организована только в пиковое время, а именно: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00. Трамвайные маршруты временно приостановлены. Троллейбусные и автобусные маршруты функционируют по измененной схеме.



Жилищный фонд. Вчера российские военные обстреляли мирный квартал. В результате повреждены жилые дома по проспекту Победы, 115, улице Горловской, 4, шестой строительный техникум и школа-интернат № 2. В зданиях выбиты почти все стекла.



Здравоохранение. По состоянию на 07:00, пострадали 76 мирных жителей. Среди них — 50 мариупольцев. Пятеро мирных погибло. На лечении находятся 62 человека.

Вчера, 27 февраля, в Мариуполе на пост-мосту российская диверсионно-разведывательная группа пыталась расстрелять автобусы с людьми. Оккупантов вовремя заметила полиция и уничтожила ДРГ.