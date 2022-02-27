В Мариуполе российская ДРГ пыталась атаковать автобусы с людьми и была уничтожена

В Мариуполе на пост-мосту российская диверсионно-разведывательная группа пыталась расстрелять автобусы с людьми. Оккупантов вовремя заметила полиция и уничтожила ДРГ. Об этом сообщила пресс-служба горсовета Мариуполя.



Там отметили, что после намеренного обстрела российской авиацией жилого массива по проспекту Победы в Левобережном районе, по поручению городского головы Вадима Бойченко, началось расселение жителей из поврежденных домов. Для мариупольцев организовали коммунальные автобусы.



Людей вывозили организованной гуманитарной колонной в сопровождении полиции. В районе пост-моста полиция заметила диверсионно-разведывательную группу, которая намеревалась расстрелять транспорт с людьми.



«Правоохранители оперативно отреагировали и уничтожили диверсионно-разведывательную группу. Ни один мирный житель не пострадал. Все доставлены на место в целостности и сохранности. Гордимся нашими защитниками», — сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.