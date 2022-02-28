Генсек НАТО заявил об усилении поддержки Украины

НАТО наращивает усилия по оказанию поддержки Украине. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.



«Я только что провел разговор с президентом Зеленским», — написал Столтенберг в Twitter.



«Союзники НАТО наращивают поддержку: ракеты ПВО, противотанковое оружие, а также гуманитарная и финансовая помощь», — уточнил он.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в экстренном порядке созвал встречу министров обороны ЕС. Темой обсуждения будет война РФ против Украины.