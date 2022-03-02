Бои идут почти во всех селах у Северодонецка. Есть разрушения и жертвы

Луганщина держит оборону по всей линии фронта. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.



По его словам, напряженная ситуация сохраняется вокруг Северодонецка.



«Бои идут почти во всех близлежащих селах. Есть разрушения и жертвы. Доступ осложнен.



Громко в Попасной и Горской территориальной громаде.



Есть трое раненых в Золотом: один взрослый и двое детей двух и десяти лет. Медицинская помощь оказана. Доступ к населенным пунктам громады ограничен, местами до сих пор горят дома. Ждем тишины для оказания помощи», — говорится в сообщении.



Кроме того, Гайдай проинформировал о задержке эвакуационного поезда, который будет подан сегодня на станцию Лисичанск.



До станции желающим эвакуироваться нужно добираться самостоятельно. Ориентировочно поезд отправится в 15:00.

Из-за обстрелов российскими оккупационными войсками инфраструктура Луганской области получила серьезные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.