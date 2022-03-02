Оккупанты бьют по жилым кварталам Лисичанска и Северодонецка

Российские оккупанты бьют по жилым кварталам Северодонецка и Лисичанска. Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас идет обстрел окраин этих городов. Местных жителей просят не выходить на улицу и спрятаться в укрытие.

«В 9:30 г. Лисичанск ул. Московская, 42 прямое попадание в жилой дом;

по ул. Сосюры, 360, г. Лисичанск (между домами, снаряд не разорвался)

кв. 50-лет Победы на детской площадке прямое попадание. Информация о погибших и пострадавших не поступала.



Продолжаются обстрелы вблизи Северодонецка, Лисичанска, Золотого-2 и Золотого-4», — написал Гайдай.

Ранее он сообщил о трех раненых в Золотом, из которых — двое детей двух и десяти лет. Медицинская помощь оказана. Доступ к населенным пунктам громады ограничен, местами до сих пор горят дома.