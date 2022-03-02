Подоляк считает, что РФ на днях может ввести военное положение

В России в ближайшие дни может быть введено военное положение. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



Этот вопрос могут рассмотреть на заседании обеих палат Государственной думы 4 марта.



«Четвертого марта обе палаты российского парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание. На повестке дня, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ. С тотальным запретом на митинги, отключением любой связи с внешним миром, объемными продовольственными и финансовыми ограничениями. По всей стране сейчас начинается эвакуация тех, кто может себе это позволить...», — написал он в Twitter.

Ранее Подоляк заявил, что целями России во время войны в Украине являются массовая паника, жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры.