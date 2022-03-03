Около 9 тысяч военных, 217 танков, 900 ББМ. Генштаб ВСУ – о потерях оккупантов

По состоянию на 3 марта потери РФ в войне против Украины выросли до 9 000 в личном составе, 217 — танков, 900 боевых бронированных машин. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

личного состава — около 9 000 человек,



танков ‒ 217 единиц,



боевых бронированных машин — 900 единиц,



артиллерийских систем — 90,



РСЗО — 42,



средства ПВО — 11,



самолетов — 30 единиц (информация уточняется),



вертолетов — 31 единица (информация уточняется);



автомобильной техники — 374,



легких скоростных катеров — 2 единицы,



цистерн с ГСМ — 60,



БПЛА оперативно-тактического уровня — 3.



Данные уточняются. Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий, отметили в Генштабе.

Украинская армия продолжает оборону определенных рубежей, контратаковать и блокировать силы российских оккупантов по разным направлениям. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.