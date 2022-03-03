Около 9 тысяч военных, 217 танков, 900 ББМ. Генштаб ВСУ – о потерях оккупантов

По состоянию на 3 марта потери РФ в войне против Украины выросли до 9 000 в личном составе, 217 — танков, 900 боевых бронированных машин. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:
личного состава — около 9 000 человек,
танков ‒ 217 единиц,
боевых бронированных машин — 900 единиц,
артиллерийских систем — 90,
РСЗО — 42,
средства ПВО — 11,
самолетов — 30 единиц (информация уточняется),
вертолетов — 31 единица (информация уточняется);
автомобильной техники — 374,
легких скоростных катеров — 2 единицы,
цистерн с ГСМ — 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 3.
Данные уточняются. Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий, отметили в Генштабе.
Украинская армия продолжает оборону определенных рубежей, контратаковать и блокировать силы российских оккупантов по разным направлениям. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.