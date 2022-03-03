Из прифронтовой Волновахи эвакуировали около 800 человек, город обстреливают

Российские войска продолжают обстреливать Волноваху Донецкой области, третьи сутки в городе проходит эвакуация мирного населения. За это время удалось эвакуировать около 800 человек, им оказывается медицинская и другая помощь. Об этом сообщает МВД.



В четверг из Волновахи было эвакуировано около 100 человек, преимущественно женщины с детьми, самым маленьким — около года. Во время одной из посадок людей в автобус боевики открыли огонь из РСЗО «Град».



Эвакуированных разместили в городах, где нет обстрелов, о них заботятся местные власти и волонтеры. Беженцев снабжают продуктами и предметами первой необходимости.