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Россияне пытаются довести Донетчину до гуманитарной катастрофы – глава ОГА

03 марта 2022, 15:25

Россияне пытаются довести Донетчину до гуманитарной катастрофы – глава ОГА

Российские войска пытаются довести Донецкую область до гуманитарной катастрофы. Об этом заявил глава ОГА Павел Кириленко.

По его словам, кроме Волновахи и Мариуполя, под ударом оккупантов — Мангушская община. Вчера Мангуш был серьезно обстрелян, есть пострадавшие. Точное количество жертв установить пока невозможно, поскольку с поселком нет связи. Три дня уже нет электричества и воды.

«В таких условиях россияне продолжают распространять ложь о "зеленых коридорах“. Никаких „зеленых коридоров“ на самом деле нет — это ловушка, они хотят использовать мирных жителей Донбасса как живой щит от Вооруженных сил Украины.

Ни при каких обстоятельствах не верьте сообщениям об эвакуации, если они поступают не из официальных источников! Россияне — это беспринципная сволочь, готовая на любые происки!» — написал Кириленко.

Также сегодня под ударом оказался Майорск — там погибла женщина.

В Очеретинской громаде под обстрел попала Красногоровка.

Несмотря на все сложности, удалось восстановить электроснабжение Желанному, Орловке, Ласточкиному, Верхнеторецкому. Сегодня организован подвоз питьевой воды в Водяное, вчера также развезли воду в Орловку, Ласточкино и Семеновку. Также должны поступить лекарства от Общества Красного креста для Верхнеторецкого и Александрополя.

Делаем все возможное во избежание гуманитарной катастрофы, заверил глава ОГА.

Мариуполь продолжает подвергаться массированным обстрелам российских войск и группировки «ДНР». В городе зафиксированы крупные пожары.

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