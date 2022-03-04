ЕС принял 1 млн беженцев из Украины

С начала российского вторжения в Украину в страны Европейского Союза выехали 1 млн украинцев. Об этом сообщил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы предоставляем Украине оружие, чтобы они могли защищать свою землю, свою нацию. Мы предоставляем помощь беженцам. Уже 1 млн людей пересек наши границы, и, к сожалению, приедут еще больше. Мы вводим санкции, которые действительно окажут воздействие на российскую экономику, стоимость ее валюты. Они будут иметь огромные последствия, как мы сказали ранее», — сказал Боррель перед внеочередным заседанием совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе в пятницу.



Напомним, украинцы, бежавшие из страны после российского вторжения, получат право жить, работать, получать медицинскую помощь, жилье и образование в Европейском Союзе сроком до трех лет.