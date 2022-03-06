Кириленко рассказал о ситуации с эвакуацией из Мариуполя и «гуманитаркой»

Эвакуация из Мариуполя, который находится под постоянными обстрелами оккупантов, снова не состоялась. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Эвакуационная колонна с местным населением так и не смогла сегодня уехать за пределы Мариуполя: россияне начали перегруппировку своих сил и мощный обстрел города. Вывозить людей в таких условиях крайне опасно», — подчеркнул Кириленко.



Он также сообщил, что колонна с гуманитарным грузом, выехавшая сегодня из Запорожья в сторону Мариуполя, пока до пункта назначения не добралась и в настоящее время находится в пути.

Первая попытка эвакуации жителей Мариуполя 5 марта также не состоялась, из-за того, что российская сторона не придерживалась согласованного «режима тишины», продолжая обстрелы.