Зеленский: Я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции

Президент Владимир Зеленский вновь призвал президента РФ Владимира Путина к диалогу, подчеркнув, что Украина готова говорить и искать компромиссы, но не готова капитулировать. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу ABC News.



Отвечая на вопрос, готова ли Украина пойти на требования РФ для прекращения огня: изменить Конституцию и отказаться от вступления в НАТО; признать Крым российским; признать «Л/ДНР», Зеленский сказал: «Прежде всего, я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции».



«Это не обо мне, это о людях, которые избрали меня. Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ», - добавил президент.



Он также отметил, что Украина не хочет быть страной, которая «просит что-то на коленях, и мы не собираемся быть такой страной, я не хочу быть таким президентом».



«Я говорю о гарантиях безопасности. Я думаю, что пункты о временно оккупированных территориях и непризнанных республиках, которые не признаны никем, кроме РФ, мы можем обсудить и найти компромисс», - сказал Зеленский.



В то же время, он подчеркнул, что ключевой вопрос – то, как люди на этих территориях будут жить, кто хочет быть частью Украины.



«Что должно быть сделано – Путин должен начать говорить, начать диалог, вместо того, чтобы жить в информационном шаре без кислорода. Я думаю, это то, где он находится», - заявил он.