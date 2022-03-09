Десять человек погибли, в том числе двое младенцев, во время авиаударов по Житомирщине

В результате авиационных ударов по территории Житомирской области погибли 10 человек, среди них двое младенцев, открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



Вечером 8 марта российские войска нанесли серию авиационных ударов по жилым домам, критическим объектам инфраструктуры, а также предприятию на территории Житомирщины. Вследствие этого в пригороде Малина уничтожен частный жилой дом, под обломками которого погибла семья: трое взрослых и трое детей, двое из которых — младенцы. Также обстрелами повреждена нефтебаза и уничтожен частный жилой дом возле нее. Сейчас продолжаются поиски тела хозяина.



В Житомире также были разрушены общежитие и другие здания. Сейчас известно о гибели четырех человек и троих раненых. Точные данные о количестве пострадавших устанавливаются.



По данным следствия, еще один авиационный удар нанесен по предприятию по изготовлению минераловатных изделий. В результате обстрела разрушен ангар и поврежден газопровод.



Уголовное производство открыто по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий, а также нарушение законов и обычаев войны.