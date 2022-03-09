Мэр Мариуполя призвал закрыть небо над Украиной

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко после удара авиации по больнице и роддому эмоционально призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной для спасения жителей страны от геноцида, который устроила Российская федерация. Его обращение опубликовано в Telegram-канале Мариупольского городского совета.





«Они хотели отобрать жизни наших детей, наших женщин, наших врачей, которые 14 дней войны борются за жизнь каждого ребенка, который попал под обстрелы вражеских орудий», - отметил мэр.





«Этому нет объяснений. Это цинизм! Это геноцид, который устроила Российская федерация на нашей земле… Мы сегодня просим. Мы умоляем наших партнеров о помощи. Мы просим, чтобы закрыли небо над Украиной», - призвал Бойченко.





Он выразил уверенность, что настанет время, когда оккупанты будут сидеть на скамье подсудимых в Гааге.





Напомним, российские оккупационные войска 9 марта нанесли авиаудар по роддому и детской больнице в центре Мариуполя. Оккупанты совершили налет во время действия режима тишины для работы гуманитарных коридоров. В результате авиаудара 17 человек получили ранения.