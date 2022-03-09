Вследствие авианалета в центре Мариуполя пострадали 17 человек

В результате авиаудара по детской больнице и роддому в центре Мариуполя 17 человек получили ранения, погибших нет. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Сейчас подтверждено 17 раненых среди персонала и рожениц. По деткам... ноль подтвержденных. По жертвам пока что цифра также остается на нуле», — сказал Кириленко.



Глава ДонОГА отметил, что оккупанты совершили авианалет во время действия в Мариуполе режима тишины для работы гуманитарных коридоров.



В Мариуполе, по данным местных властей, за время блокады предварительно погибли 1300 человек.