Число беженцев из Украины с 24 февраля, когда Россия начала войну против нее, в Польшу достигло 1,52 млн, сообщила пограничная служба Польши в пятницу.



По ее данным, 10 марта польскую границу пересекло 87 тысяч человек из Украины, 11 марта по состоянию на 7 утра — еще 25,4 тысяч.



Согласно данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на 13:00 по Киеву 10 марта, в целом военное наступление России на Украину вынудило 2 млн 473,43 тысяч человек за 15 дней войны покинуть страну в поисках безопасности, защиты и помощи.



Управление уточняет, что на долю украинско-польской границы пришлось 60,6% всех беженцев, тогда как Венгрия приняла 225,05 тысяч, Словакия — 176,09 тысяч, Молдова — 104,93 тысяч, Румыния (данные на 8 марта) – 84,67 тысяч, другие европейские страны (данные на 9 марта) — 258,84 тысяч.



По данным УВКПЧ ООН, в Россию из Украины прибыло 99,3 тысяч, в Беларусь – 0,86 тысяч.



Управление указывает, что после некоторого снижения поток беженцев вновь вырос.



По его данным, на середину 2021 года в мире было 53,47 тысяч украинских беженцев, просивших соответствующий статус, из которых в Европе – 36,49 тысяч.



Украинскую диаспору в мире на середину 2020 года УВКПЧ ООН оценивало в 6,1 млн, в том числе в Европе – 5 млн.



Организация уточняет, что право на свободное передвижение в пределах Шенгенской зоны означает, что в Европейском союзе очень мало пограничного контроля, поэтому данные о прибытии в Венгрию, Польшу и Словакию отражают только пересечение границы в этих странах, однако, по оценкам ООН, большое количество людей переехало в другие страны.