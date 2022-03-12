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Удар России по Василькову: Аэропорт уничтожен, горит склад с боеприпасами

12 марта 2022, 10:49

Удар России по Василькову: Аэропорт уничтожен, горит склад с боеприпасами

Склад боеприпасов горит. Скриншот из видео Склад боеприпасов горит. Скриншот из видео

Вследствие российских ракетных обстрелов по Василькову Киевской области полностью уничтожен военный аэродром. Об этом сообщила мэр Наталья Баласинович.

«Восемь ракет попали. Обстреляли аэропорт. Аэропорт полностью уничтожен. Уничтожена взлетная полоса», — отметила она. Кроме того, одна из ракет попала в склад с боеприпасами, они до сих пор детонируют. Также уничтожен склад с горюче-смазочными материалами.

Мэр Василькова констатировала, что «в результате этого полностью ликвидированы возможности нашего аэропорта». Она призвала жителей сохранять спокойствие и оставаться дома, а также подчеркнула, что ситуацию контролируют вооруженные силы Украины.



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