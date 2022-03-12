Удар России по Василькову: Аэропорт уничтожен, горит склад с боеприпасами

Вследствие российских ракетных обстрелов по Василькову Киевской области полностью уничтожен военный аэродром. Об этом сообщила мэр Наталья Баласинович.
«Восемь ракет попали. Обстреляли аэропорт. Аэропорт полностью уничтожен. Уничтожена взлетная полоса», — отметила она. Кроме того, одна из ракет попала в склад с боеприпасами, они до сих пор детонируют. Также уничтожен склад с горюче-смазочными материалами.
Мэр Василькова констатировала, что «в результате этого полностью ликвидированы возможности нашего аэропорта». Она призвала жителей сохранять спокойствие и оставаться дома, а также подчеркнула, что ситуацию контролируют вооруженные силы Украины.