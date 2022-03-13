Электроснабжение Чернобыльской АЭС удалось восстановить

Электроснабжение Чернобыльской АЭС возобновлено, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.



Станция продолжает находиться под контролем российских войск. Однако, по словам Галущенко, «благодаря невероятным усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго", наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС».



«Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе», — сообщил Галущенко.



Он пояснил, что теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок будут снова работать в штатном режиме, а не от резервного питания.



Министр подчеркнул, что ЧАЭС — «это объект украинской энергетики, и нам не нужна никакая помощь со стороны кого-либо для обеспечения или возобновления электроснабжения на наши объекты».



«Да, наши энергетики действительно герои, но самими подвигами невозможно обеспечить ядерную безопасность в условиях военной агрессии», — констатировал глава Минэнерго.



Поэтому он еще раз обратился к международным партнерам, Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ: «Помогите нам защитить ядерные объекты! В настоящее время крайне необходимо заставить врага покинуть АЭС и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов атомной энергетики Украины».