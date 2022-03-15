Число погибших в результате ракетного удара по телебашне в Ровно выросло до 19 человек – ОГА

Ракетный удар оккупационных войск по телевизионной вышке в селе Антополь возле Ровно утром в понедельник унес жизни по крайней мере 19 человек. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в эфире телеканала «Рада».



«Операция по разблокированию завалов продолжается и по состоянию на 8:30 сегодняшнего утра у нас 19 погибших и 9 пострадавших… Это еще не окончательная цифра. Работаем, осталось всего несколько часов и разблокируем уже всю заваленную территорию», - сказал он.



На вопрос, есть ли среди погибших случайные люди, или все они сотрудники вещательного центра, глава обладминистрации ответил, что «случайных людей там точно не было», и отметил, что в настоящее время первоочередной задачей является спасение живых людей, которые еще могут находиться под завалами.



Коваль также рассказал, что в настоящее время доступ к спутниковому и кабельному вещанию есть по всей Ровенской области.

Утром 14 марта около 5:25 две российские ракеты атаковали телевизионную вышку возле Ровно и административное помещение возле нее. К вечеру того же дня было известно о девяти погибших и девяти пострадавших в результате удара.