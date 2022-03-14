Оккупанты нанесли ракетный удар по телевышке в Ровно: 9 человек погибли, 9 травмированы

Девять человек погибли, еще девять получили травмы в результате ракетного удара войсками РФ по телевизионной вышке в селе Антополь под Ровно. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.



«Сегодня утром в Ровенской области две ракеты атаковали телевизионную вышку и административное помещение возле нее. По состоянию на 18:00 констатируем, что у нас 9 погибших, 9 пострадавших. Работы активно продолжаются», — сказал Коваль на брифинге в понедельник.



Телевещание в северных районах области уже восстановлено по кабельной сети, местые радиовещатели уже также вышли в эфир.