Работа 9 гуманитарных коридоров заявлена на 23 марта. Как эвакуироваться

Украинская и российская стороны договорились об открытии 9 гуманитарных коридоров для эвакуации населения 23 марта. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.



В Донецкой области для эвакуации людей из Мариуполя в город Запорожье будут работать следующие маршруты:

Бердянск – Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27.

Мангушская громада – Запорожье. Место сборов: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат «Смена».

Никольское – Запорожье. Место сбора: школа №2, ул. Парковая, 23.

В эти места эвакуации мариупольцам надо добраться самостоятельно.



Запорожская область:

Из города Пологи в Запорожье. Место сборов – городской совет, автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.

Из города Гуляйполе в Запорожье. Место собрания – городской совет, ул.Шевченко, 15/2, автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.

Киевская область:

Из поселка Большая Дымерка в Бровары. Место собрания – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

Из поселка Богдановка в Бровары. Место собрания – сельсовет на улице Богдана Хмельницкого, 219. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

Из города Бородянка в город Белая Церковь. Место сборов – улица Центральная, 331. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь.

Из села Светильня в Бровары. Место собрания – сквер им.Марченко. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Бровары.

Луганская область:

Из города Рубежное в Бахмут. Место собрания – улица Чехова, 11.

Из поселка Нижнее в Бахмут. Место собрания – улица Парковая, 13.

Эти маршруты на Луганщине будут проходить по другим городам, где также будут делаться остановки для сбора людей: