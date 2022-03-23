Работа 9 гуманитарных коридоров заявлена на 23 марта. Как эвакуироваться

Украинская и российская стороны договорились об открытии 9 гуманитарных коридоров для эвакуации населения 23 марта. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
В Донецкой области для эвакуации людей из Мариуполя в город Запорожье будут работать следующие маршруты:
- Бердянск – Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27.
- Мангушская громада – Запорожье. Место сборов: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат «Смена».
- Никольское – Запорожье. Место сбора: школа №2, ул. Парковая, 23.
В эти места эвакуации мариупольцам надо добраться самостоятельно.
Запорожская область:
- Из города Пологи в Запорожье. Место сборов – городской совет, автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.
- Из города Гуляйполе в Запорожье. Место собрания – городской совет, ул.Шевченко, 15/2, автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.
Киевская область:
- Из поселка Большая Дымерка в Бровары. Место собрания – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
- Из поселка Богдановка в Бровары. Место собрания – сельсовет на улице Богдана Хмельницкого, 219. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
- Из города Бородянка в город Белая Церковь. Место сборов – улица Центральная, 331. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь.
- Из села Светильня в Бровары. Место собрания – сквер им.Марченко. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Бровары.
Луганская область:
- Из города Рубежное в Бахмут. Место собрания – улица Чехова, 11.
- Из поселка Нижнее в Бахмут. Место собрания – улица Парковая, 13.
Эти маршруты на Луганщине будут проходить по другим городам, где также будут делаться остановки для сбора людей:
- Лисичанск – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324
- Северодонецк – проспект Химиков, 28
- Горское – ул. Гагарина, 13.