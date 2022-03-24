Уличные бои в Мариуполе. Мэр покинул город. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране.
- В блокадном Мариуполе не прекращаются уличные бои.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко покинул город.
- Глава МИД Греции готов лично отправиться с гуманитарным грузом в Мариуполь.
- Российская армия уничтожила здание художественного музея имени Архипа Куинджи в Мариуполе.
- Владелец меткомбината имени Ильича и «Азовстали» заявил, что заводы не будут работать при российской оккупации.
- Украинские власти продолжают эвакуацию мирных жителей из горячих точек. Из Луганской области работают два маршрута в Бахмут.
- Более тридцати городов Луганщины остаются без электроэнергии.
- По данным украинской стороны, с 24 февраля в боях погибли более 15 тысяч российских захватчиков.
- От Изюма до Волновахи российские оккупанты третьи сутки не ведут наступательных действий.
- В оккупированном Донецке шумно, слышны обстрелы.
- На саммите НАТО могут согласовать дополнительную военную помощь для Украины.