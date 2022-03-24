Уличные бои в Мариуполе. Мэр покинул город. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране.

В блокадном Мариуполе не прекращаются уличные бои.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко покинул город.

Глава МИД Греции готов лично отправиться с гуманитарным грузом в Мариуполь.

Российская армия уничтожила здание художественного музея имени Архипа Куинджи в Мариуполе.

Владелец меткомбината имени Ильича и «Азовстали» заявил, что заводы не будут работать при российской оккупации.

Украинские власти продолжают эвакуацию мирных жителей из горячих точек. Из Луганской области работают два маршрута в Бахмут.

Более тридцати городов Луганщины остаются без электроэнергии.

По данным украинской стороны, с 24 февраля в боях погибли более 15 тысяч российских захватчиков.

От Изюма до Волновахи российские оккупанты третьи сутки не ведут наступательных действий.

В оккупированном Донецке шумно, слышны обстрелы.

На саммите НАТО могут согласовать дополнительную военную помощь для Украины.