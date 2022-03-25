США готовят план действий на случай нападения России на страны НАТО

Соединенные Штаты не исключают возможных российских ударов на территории НАТО и готовят план действий на такой случай. Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, передает Sky News.



Он ответил на вопрос журналистов, попытается ли Россия бомбить конвои, которые перевозят грузы в Украину по суше через страны НАТО.



«Мы готовим планы на случай непредвиденных обстоятельств на случай, если Россия решит нанести удар по территории НАТО в этом контексте или в любом другом контексте. И президент максимально четко заявил о своей абсолютной решимости отреагировать вместе с другими членами нашего альянса, если Россия нападет на НАТО», — сказал Салливан.



Он также заявил, что США и их союзники все еще могут принять новые санкции против России.



«Конечно, есть дополнительные меры по закручиванию гаек по санкциям, и мы будем постоянно их пересматривать», — сказал советник по национальной безопасности США.



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