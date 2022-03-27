Депутат горсовета Мариуполя от ОПЗЖ сотрудничает с оккупантами

Константин Иващенко. Скриншот из видео

Депутат Мариупольского горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Константин Иващенко сотрудничает с оккупантами в осажденном российскими силами городе. Иващенко показали в сюжете программы «Вести недели» на российском гостелеканале «Россия 1».



В пропагандистском сюжете отмечается, что Иващенко один из шести депутатов горсовета, которые остались и что «они, видимо, будут формировать новую власть».



Нардеп от ОПЗЖ рассказал российскому телеканалу, что «больше всего на сегодняшний день нужны продовольствие, детское питание, медикаменты».



Ранее Иващенко рассказал другому российскому гостелеканалу RT, что обратился за помощью к «гуманитраным миссиям» «ДНР» и России.



Мэр Мариуполя Вадим Бойченко назвал Константина Иващенко предателем.