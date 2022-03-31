Заводы Ахметова-Новинского начали делать пластины для бронежилетов и противотанковые ежи

Предприятия горно-металлургической группы «Метинвест» начали производить броневые пластины для бронежилетов. Об этом сообщает пресс-служба компании.



По состоянию на 30 марта из 2 тысяч таких пластин изготовили бронежилеты для Вооруженных сил Украины, теробороны и национальной полиции.



Предприятия также изготовили примерно 40 тысяч противотанковых ежей и более 10 тысяч шипованных цепей против колесной техники.



«Также защитникам помогают партнеры, которым "Метинвест" передает свой металл. А еще компания закупает за границей и доставляет в Украину каски, аптечки и бронежилеты», — добавили в пресс-службе.



Также компания предоставляет предметы промышленной защиты, которые могут быть использованы для военных: перчатки, наколенники, очки и прочее.

Гендиректор «Метинвеста» Юрий Рыженков оценил потери металлургии Украины от начатой Россией войны в 30-40% их довоенных мощностей. При этом он уверен в восстановлении металлургических заводов Мариуполя в свободной Украине.