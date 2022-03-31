Россия заблокировала продление мандата миссии ОБСЕ в Украине

В ОБСЕ не удалось достичь консенсуса относительно продления мандата Специальной мониторинговой миссии в Украине из-за блокирования этого вопроса Россией. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.



«Глубоко сожалею, что нам не удалось договориться о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии из-за позиции Российской Федерации. В течение последних восьми лет Миссия играет решающую роль, предоставляя объективную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации на местах и неустанно работая над смягчением последствий конфликта для гражданского населения», — подчеркнул действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.



Он подчеркнул, что польское председательство продолжит консультации с государствами-участниками о будущей роли и присутствии ОБСЕ в Украине.



Пока эти обсуждения продолжаются, СММ сохранит свой административный статус полевой операции ОБСЕ и продолжит выполнять функции, включая обеспечение безопасности членов миссии, имущества и помещений.



Специальная мониторинговая миссия была создана в марте 2014 года по запросу правительства Украины в ОБСЕ и консенсусному решению всех 57 государств-участников. СММ, состоящая из 1291 члена миссии (814 международных и 477 местных сотрудников), безусловно, является самой крупной миссией в ОБСЕ.



Только в 2021 году группы наблюдателей провели около 18 000 патрулей и способствовали созданию около 400 «окон тишины», позволяющих ремонтировать и обслуживать критически важные объекты гражданской инфраструктуры, такие как водопроводные, газовые и электрические сети, в интересах гражданского населения по обе стороны от линии соприкосновения на востоке Украины.