Сегодня по гуманитарным коридорам эвакуировали более 4600 человек

Сегодня, 7 апреля, по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4676 человек. Об этом сообщила по итогам дня вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



«Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье доехали 3256 человек. Из них 1205 — мариупольцев и 2050 жителей городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь», — отметила она.



Верещук также сообщила, что в Мелитополь следует колонна из 9 автобусов для эвакуации и гуманитарная помощь. На обратном пути в Запорожье они заберут людей, место сбора — ул. Ивана Алексеева, 12 (пожарная часть 10).



Также сегодня в город Токмак доехали 2 автобуса. Завтра с утра планируется их выезд в Запорожье. Место сбора — ул. Шевченко, 5.



Кроме того, с утра 8 апреля из Запорожья будут направлены автобусы для эвакуации людей из Бердянска.



«Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1420 человек», — добавила Верещук.