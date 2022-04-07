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Сегодня по гуманитарным коридорам эвакуировали более 4600 человек

07 апреля 2022, 22:53

Сегодня по гуманитарным коридорам эвакуировали более 4600 человек

Сегодня, 7 апреля, по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4676 человек. Об этом сообщила по итогам дня вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье доехали 3256 человек. Из них 1205 — мариупольцев и 2050 жителей городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь», — отметила она.

Верещук также сообщила, что в Мелитополь следует колонна из 9 автобусов для эвакуации и гуманитарная помощь. На обратном пути в Запорожье они заберут людей, место сбора — ул. Ивана Алексеева, 12 (пожарная часть 10).

Также сегодня в город Токмак доехали 2 автобуса. Завтра с утра планируется их выезд в Запорожье. Место сбора — ул. Шевченко, 5.

Кроме того, с утра 8 апреля из Запорожья будут направлены автобусы для эвакуации людей из Бердянска.

«Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1420 человек», — добавила Верещук.

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