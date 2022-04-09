Под Харьковом бойцы ВСУ обнаружили братскую могилу оккупантов

Украинские военные нашли братскую могилу российских оккупантов. Захоронение выявили в селе Ольховка Харьковской области, сообщает управление стратегических коммуникаций ВСУ.



«Миф о том, что русские своих не бросают, окончательно разрушен. При очистке н.п. Ольховка, что под Харьковом, бойцами 92 омбр обнаружена братская могила оккупантов», — говорится в сообщении.



Отмечается, что 30 марта воинами 92-й механизированной бригады ВСУ и добровольческими отрядами под Харьковом были уничтожены две батальонные тактические группы 138-й мотострелковой бригады и сводная батальонная тактическая группа 59-го танкового полка российских ВС. Были захвачены их штабы и вся документация. Более 60 военнослужащих этих частей сдались в плен.