В России заявили, что на границе с Украиной повреждены железнодорожные пути

На границе Белгородской области РФ и Харьковской области повреждено железнодорожное полотно. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.



«В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей, жертв и пострадавших нет, разрушено только железнодорожное полотно», — сообщил Гладков.



Он заявил, что данная ветка использовалась для рельсового автобуса Белгород – Нежеголь, и в результате повреждения путей на станции Разумное была остановлена электричка с пассажирами.



«На месте повреждения железнодорожных путей работает следственная группа, которая выяснит причину произошедшего», — добавил Гладков.



Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона не подтвердила, но и не опровергла возможную причастность украинцев к произошедшему.



«Действительно во время войны в первую очередь разрушаются обеими сторонами объекты критической инфраструктуры военной и логистические объекты — это дороги, мосты, для того чтобы каждая из сторон не могла доставить не только боеприпасы, а даже горючее, провиант», — сказала Маляр.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские спецслужбы планируют серию терактов в российских населенных пунктах для того, чтобы посеять антиукраниские настроения. Прорабатываются сценарии минирования и подрыва жилых домов, больниц и школ, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма.