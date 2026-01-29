Оккупанты убили депутата Донецкого областного совета в Константиновке

В Константиновке в начале января этого года в результате российского обстрела была убила депутат Донецкого областного совета от Партии регионов Татьяна Волобуева. Об этом передают местные паблики.
Обстрел произошел 3 января 2026 года.
Справка
Татьяна Волобуева родилась 23 ноября 1955 года. Окончила Харьковский юридический университет, работала частным нотариусом. В 2010 году была избрана депутатом.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
