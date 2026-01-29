ЕС выделяет 145 млн евро экстренной помощи Украине и кредит «Нафтогазу»

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Европейская комиссия объявила о выделении Украине 145 миллионов евро экстренной гуманитарной помощи на фоне усиления российских атак на энергетическую инфраструктуру и резкого похолодания.

Как сообщается на официальном сайте Еврокомиссии, средства будут направлены на обеспечение наиболее уязвимых категорий населения защитой и жильем, продовольствием, денежной поддержкой, психосоциальной помощью, а также доступом к воде и медицинским услугам.

Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Аджа Лябиб подчеркнула, что ситуация в Украине остается критической из-за погодных условий и целенаправленных ударов по энергетике.

«На следующей неделе в Киеве может быть −24 градуса. Россия пытается заморозить украинский народ до покорности. Европа этого не допустит», — заявила она.

Отдельно Европейская комиссия выделила 8 миллионов евро Молдове — для поддержки украинских беженцев, находящихся на территории страны.

Кроме того, Еврокомиссия совместно с Европейским инвестиционным банком предоставила государственной компании «Нафтогаз Украины» дополнительный экстренный кредит в размере 50 миллионов евро. Об этом сообщила пресс-служба ЕК, пишет «Европейская правда».

Финансирование предназначено для поддержки энергетической системы Украины в условиях одной из самых суровых зим с начала полномасштабной войны. Ожидается, что эти средства помогут обеспечить отопление и стабильное энергоснабжение для домохозяйств, критически важных служб и предприятий по всей стране.

Кредит предоставлен в рамках программы Ukraine Facility. Общий объем помощи ЕС на закупку газа для экстренных нужд в зимний период 2025—2026 годов достиг 977 миллионов евро.

Отдельным условием соглашения является обязательство «Нафтогаза» реинвестировать сумму, эквивалентную полученному финансированию, в проекты по развитию возобновляемой энергетики и декарбонизации.

Напомним, отсутствие электроэнергии от одного до трех дней — типичная ситуация для городов и поселков подконтрольной части Донецкой области. В некоторых населенных пунктах людям приходилось сидеть без света до двух недель.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

