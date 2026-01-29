В Украине завтра отключения света будут действовать все сутки

В пятницу, 30 января, во всех регионах Украины будут действовать графики отключения электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



«В течение суток будут применяться графики часовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Причина введения ограничительных мер — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — говорится в сообщении.



В «Укрэнерго» призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию, когда она появится по графику.



Ранее мы писали, что российские оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»