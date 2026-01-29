Минобороны Украины и SpaceX блокируют Starlink для дронов РФ

Министерство обороны Украины совместно с компанией SpaceX приступило к решению проблемы использования системы спутниковой связи Starlink российскими беспилотниками. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров на своей странице в Facebook.



По его словам, сразу после появления информации о российских дронах со связью Starlink над украинскими городами команда Минобороны оперативно связалась с представителями SpaceX и предложила технические варианты ограничения доступа к сервису.



Фёдоров выразил благодарность президенту SpaceX Гвинн Шотвелл и основателю компании Илону Маску за быструю реакцию и начало работы над устранением угрозы. Он подчеркнул, что решение Маска в начале полномасштабного вторжения срочно передать Украине первые терминалы Starlink стало критически важным для устойчивости государственных структур и системы связи.



Министр также отметил, что западные технологии должны использоваться для защиты демократического мира и гражданского населения, а не в качестве инструмента для атак на мирные города.







Напомним, Россия начала серийно интегрировать терминалы Starlink в свои ударные беспилотники, включая «Шахед», «Гербера», БМ-35 и «Молния».