Украинский «Вампир» выдержал атаку двух вражеских дронов

29 января 2026, 17:30

В сети появилось видео воздушного столкновения, на котором украинский тяжёлый бомбер «Вампир» оказался под атакой сразу двух российских беспилотников. Кадры опубликовал архив боевых видео WarArchive.

Запись сделана с борта украинского разведывательного дрона типа «Мавик». На ней видно, как два БПЛА противника пытаются перехватить тяжёлый ударный дрон ВСУ. Один из дронов не смог поразить цель, а второй столкнулся с «Вампиром», после чего потерял управление и упал на землю.

Несмотря на прямое столкновение, украинский беспилотник сохранил работоспособность и продолжил выполнение боевой задачи. После этого «Вампир» произвёл сброс нескольких боеприпасов по вражескому дрону, находившемуся на земле.

В описании к видео отмечается, что украинский бомбер выдержал атаку и покинул район боя без критических повреждений. 

По данным Генштаба, только за минувшие сутки Россия применила против Украины более 6 700 дронов-камикадзе различных типов.

