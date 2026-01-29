Украинский «Вампир» выдержал атаку двух вражеских дронов

Украинский тяжёлый бомбер «Вампир» под атакой двух дронов ВС РФ.

В сети появилось видео воздушного столкновения, на котором украинский тяжёлый бомбер «Вампир» оказался под атакой сразу двух российских беспилотников. Кадры опубликовал архив боевых видео WarArchive.



Запись сделана с борта украинского разведывательного дрона типа «Мавик». На ней видно, как два БПЛА противника пытаются перехватить тяжёлый ударный дрон ВСУ. Один из дронов не смог поразить цель, а второй столкнулся с «Вампиром», после чего потерял управление и упал на землю.



Несмотря на прямое столкновение, украинский беспилотник сохранил работоспособность и продолжил выполнение боевой задачи. После этого «Вампир» произвёл сброс нескольких боеприпасов по вражескому дрону, находившемуся на земле.



В описании к видео отмечается, что украинский бомбер выдержал атаку и покинул район боя без критических повреждений.



По данным Генштаба, только за минувшие сутки Россия применила против Украины более 6 700 дронов-камикадзе различных типов.