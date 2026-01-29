Запорожский район: Кушугумская громада — в шаге от серой зоны

Кушугумская громада Запорожского района (15 км от Запорожья) фактически находится на грани перехода в серую зону. Об этом сообщает паблик «Запорожье | Оперативно».



Ближайшим населенным пунктом к линии боевого соприкосновения остается Малокатериновка, которая находится в 22 км от Запорожья. До начала полномасштабной войны здесь проживало около 18 тысяч человек, однако сейчас в селе осталась лишь немногим более половины жителей.



Из-за критически опасной дистанции российские войска могут обстреливать мирные населенные пункты практически из всех видов вооружения. Наибольшую угрозу в настоящее время представляют FPV-дроны, которые активно применяются против гражданской инфраструктуры.



С целью защиты мирного населения, в первую очередь детей, по распоряжению главы Запорожской областной военной администрации полицейские совместно с волонтерами и руководством громады провели принудительную эвакуацию семей с несовершеннолетними.

Только за последние три недели из прифронтовых сел было вывезено более 90 детей, при этом в громаде остаются еще восемь несовершеннолетних. В полиции отмечают, что антидроновые сетки не обеспечивают стопроцентной защиты, поэтому основной акцент сделан на активную антидроновую работу в районе.



Правоохранители контролируют логистические направления и эвакуационные маршруты, а также обеспечивают безопасность при строительстве фортификационных сооружений на территории громады.

Напомним, 28 января армия РФ практически впервые применила реактивные системы залпового огня по Запорожью.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»