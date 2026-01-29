Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Армия РФ атаковала дроном Краматорск, есть повреждения
29 января 2026, 18:57

Армия РФ атаковала дроном Краматорск, есть повреждения

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Краматорский горсовет Россияне атаковали Краматорск. Фото: Краматорский горсовет

Российские оккупанты ночью в четверг, 29 января, нанесли удар по центру Краматорска Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского горсовета.

Как отмечается, ударный БПЛА попал в многоэтажку.

Обошлось без пострадавших, повреждены два жилых дома.  

Ранее мы писали, что ночью 29 января российские дроны ударили по поселку Беленькое Краматорской громады.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»  

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
