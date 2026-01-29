Армия РФ атаковала дроном Краматорск, есть повреждения

Российские оккупанты ночью в четверг, 29 января, нанесли удар по центру Краматорска Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского горсовета.
Как отмечается, ударный БПЛА попал в многоэтажку.
Обошлось без пострадавших, повреждены два жилых дома.
Ранее мы писали, что ночью 29 января российские дроны ударили по поселку Беленькое Краматорской громады.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях