В Дружковке и громаде чрезвычайно сложная ситуация с теплоснабжением: повреждены теплотрассы – ГВА

Глава Дружковской городской военной администрации Андрей Панков. Фото: Дружковская ГВА

В Дружковской громаде на Донетчине чрезвычайно сложная ситуация с теплоснабжением жилого фонда. Об этом сообщил глава Дружковской городской военной администрации Андрей Панков.



В результате российских обстрелов получили повреждения магистральные и внутриквартальные теплотрассы. Дополнительным усложняющим фактором стало резкое потепление: из-за перепадов температур произошло размораживание отдельных участков теплосети, что привело к многочисленным порывам. В частности, в разрушенных и заброшенных квартирах батареи, прихваченные морозом, начали оттаивать и массово выходить из строя. Пока без отопления остаются несколько многоквартирных домов, но за минувшую ночь их количество возросло.



Ситуация осложняется и тем, что в городе работает ограниченное количество коммунальных специалистов – людей, физически выполняющих аварийно-восстановительные работы.



Ключевым условием для стабилизации ситуации является беспрепятственный доступ аварийных и слесарных бригад к квартирам.



В ГВА обращаются к жителям с настойчивой просьбой:

не вмешиваться самостоятельно в работу системы отопления;

не сливать воду из внутридомовых сетей;

срочно сообщить соседям, временно выехавшим из города, и помочь организовать доступ специалистов в их дома.

Напомним, что в Дружковке и громаде ситуация стремительно обостряется, безопасных мест там больше нет.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко