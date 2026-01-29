В Краматорске жителей многоэтажек просят не закрывать на ночь входную дверь подъездов. С чем это связано

В городе Краматорск Донецкой области жителей многоэтажек просят не закрывать на ночь входную дверь подъездов. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



Учитывая прогнозы синоптиков и очередное снижение температуры, это необходимо для работы аварийных служб.



Ограничения доступа во время комендантского часа задерживают ликвидацию аварий и создают неудобства для жителей. Если оставить дверь в подъезде открытой невозможно, просьба указать на входе контактный номер для оперативного доступа коммунальщиков.

Напомним, что на Донетчине чрезвычайно сложная ситуация с теплоснабжением в городе Дружковка и громаде, в результате обстрелов повреждены теплотрассы.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко