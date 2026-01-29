Как выжить без отопления и электричества: советы переживших блокаду Мариуполя

Массированные российские обстрелы снова оставляют украинские города без базовых условий для жизни. Для многих жителей Киева, Одессы, Днепра или Запорожья нынешняя реальность — отсутствие электричества, тепла, воды и газа — стала резким шоком. Особенно в условиях сильных морозов. В то же время для бывших жителей Мариуполя, Волновахи, Северодонецка, Лисичанска это уже пройденное — и очень дорогое — знание.
После массированных обстрелов со стороны РФ по состоянию на утро 29 января в Киеве без теплоснабжения остаются 613 многоквартирных домов. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
За сутки тепло удалось восстановить еще в 124 домах. В КГГА напомнили, что речь идет о повторном подключении зданий, пострадавших в результате российских атак 9 и 20 января. Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно, восстанавливая теплоснабжение после ударов по объектам критической инфраструктуры столицы.
Ожидается, что дома, которые сейчас остаются без отопления, могут получить тепло до 1–2 февраля. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга в Медиацентре Украина.
По его словам, специалисты выполняют сложные работы по восстановлению котлов и вспомогательного оборудования, фактически собирая их из поврежденных элементов. При этом дополнительные трудности могут возникнуть при запуске внутридомовых систем отопления — из-за изношенных сетей в старом жилом фонде.
На фоне ситуации с теплоснабжением министерство экономики, экологии и сельского хозяйства Украины обратилось к торговым сетям с просьбой организовать круглосуточную работу отдельных продуктовых супермаркетов в Деснянском районе Киева.
Тем временем в результате новых обстрелов объектов энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов. По его словам, аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Кроме того, из-за сложных погодных условий более 500 населенных пунктов остаются без электричества в Одесской, Винницкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.
Люди, пережившие блокаду Мариуполя, отмечают, что выживание на войне — это неудобно, неэстетично, грязно, психологически тяжело. Именно поэтому мариупольцы делятся в соцсетях своим опытом и пишут советы по выживанию в экстремальных условиях, которые могут помочь мирным жителям в случае длительного ухудшения условий.
Большинство советов от мариупольцев, которые «Новости Донбасса» собрали в одном материале, — рассчитаны на более жесткие условия и блокаду города. Киев, Днепр, Одесса и другие города, оставшиеся частично без света и тепла, не находятся в блокаде — еда и питьевая вода доступны в магазинах, работают «пункты несокрушимости», где можно согреться и зарядить гаджеты. Тем не менее, украинцы могут почерпнуть для себя полезные советы от тех, кто пережил более сложные времена.
Мариуполь, 21 апреля 2022 г. Фото: golosameriki.com
Если в квартире холодно, не пытайтесь «греть все». Выберите одну комнату, где вы проводите большую часть времени, спите и едите. Все ресурсы направляйте только на нее.
Что важно:
Дополнительное тепло дают свечи. Свечи дают минимальное освещение и дополнительное тепло в маленьком помещении. Имейте запас и используйте осторожно, с учетом пожарной безопасности.
Если нет свечей, можно соорудить самодельную масляную лампу. Она может быть сделана из подручных материалов — стеклянной емкости, растительного масла и фитиля. В качестве топлива подходят подсолнечное, оливковое или лампадное масло. Такая лампа отличается длительным горением и считается относительно безопасным источником света при использовании с осторожностью.
Для сна можно сделать «шалаш» из одеял, полотенец и другого материала. Подобную «капсулу» из ткани можно сделать и в кровати. Если есть возможность нагреть воду, то бутылки с горячей водой, спрятанные в ткань, хорошо будут согревать ночью.
Когда нет газа и электричества, горячая еда становится критически важной. В условиях длительного блэкаута выживают не поодиночке, а группами.
Где готовить — вопрос безопасности
Во время блокады Мариуполя местные жители организовывали у себя во дворах общие места для приготовления пищи. Сейчас для большинства обстреливаемых городов Украины кухня во дворе — неактуальный вопрос. Это — крайний случай.
Опыт Мариуполя показал: приготовление еды во дворах — смертельно опасно, если за город идут боевые действия. Люди гибли от осколков во время внезапных обстрелов прямо возле котлов.
В условиях, когда город постоянно атакуют ракеты и дроны, но уличных боев нет и город не в блокаде, достаточно следить за воздушными тревогами, чтобы вовремя укрыться.
В блокаде более безопасными были подъезды, лестничные площадки, нежилые помещения без окон, гаражи (при условии пожарной безопасности).
«На сейчас я лично знаю двух мариупольцев, чьи родственники погибли во время готовки еды во дворах. Шальной осколок, внезапный российский обстрел. Хотя вполне могли готовить внутри подъездов», — пишет в Facebook уроженец Мариуполя Андрей Марусов.
В случае, когда город не в блокаде, но дома не работает ничего, таким общим местом для приготовления может стать двор.
Для тех, кто отказался от газовой походной плитки, или не имеет возможности купить себе такую, или купить готовую еду в магазине, есть другой вариант — приготовление пищи на «простой печке» где-то в открытом пространстве:
Самая простая конструкция печки, на которой можно приготовить блюдо или нагреть воду, это:
«Надо иметь запас — "тонкие" (щепки на розжиг) и "средние". Продумать — чтобы дрова всегда были сухими. Самая простая конструкция "печки" — стеночки из кирпичей, а сверху металлическая решетка или сложенные "крест на крест" прутья. Жар не должен разбегаться по сторонам, а идти вверх. Здесь можно и самим подогревать уже имеющуюся свою еду. Если многоэтажка громадная — можно два или более костровых места. Делать там, где нет ветра. Можно и в пустующем гараже, в безопасном для огня нежилом помещении», — пишет бывший житель Мариуполя Олег Желнаков у себя в Facebook.
Супы — ключевая еда выживания
При ограниченных ресурсах выигрывают супы. Их можно готовить из любых остатков, из неожиданных сочетаний, из минимума продуктов. Главное — делать густыми, чтобы еда была теплой и жидкой. Теплая жидкость поддерживает организм даже тогда, когда калорий мало.
Даже простые вещи могут стать критически важными. Пример из реальной жизни: фондюшница на сухом спирте. Она работает без электричества. Одной таблетки хватает для порции каши. Такие мелкие, «несерьезные» на первый взгляд вещи могут стать ключом к более комфортной жизни целой семьи.
С водой в некоторых районах обстреливаемых городов сейчас тоже ощутимые проблемы. Но работают магазины, где можно купить питьевую воду. Например, в Киеве есть бюветы. Люди, пережившие блокаду Мариуполя, вспоминают, что для хозяйственных нужд люди использовали воду из луж, пока не ударили морозы, а также сливали ее из систем отопления. Со временем обстрелы стали настолько интенсивными, что единственным источником воды остались батареи в детском саду — именно на этой воде какое-то время держался целый квартал.
При дефиците воды уксус становится универсальным средством:
В растворе с уксусом и солью можно дольше хранить мясо или рыбу.
Если нет возможности полноценно мыться:
Даже без купания чистое белье помогает телу очищаться и снижает риск инфекций.
Также можно запастись специальными наборами, которые называются «сухой душ». Набор состоит из мыльной губки, полотенца и саше с небольшим количеством воды для активации. Благодаря специальному составу такое мыло не требует смывания водой. Они созданы по аналогии с наборами для военных, но свободно продаются в бытовых магазинах. Но частое использование такого мыла, без смывания водой, тоже не рекомендуется.
В условиях войны, низких температур и перебоев с электроснабжением соблюдение элементарных правил пожарной безопасности спасает жизни. Эти правила напомнил Виктор Витовецкий, директор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины во время брифинга.
Безопасность электрообогревателей
Печное отопление: основные правила
Из-за переезда части городских жителей в частные дома и сельскую местность растет количество пожаров, связанных с неправильным использованием печного отопления.
Газовые приборы: действия при запахе газа
Генераторы: типичные ошибки и правила безопасности
- до 1 кВт — не менее 4 м;
- от 1 до 3 кВт — не менее 6 м;
- при увеличении мощности расстояние также увеличивается.
Время непрерывной работы генератора