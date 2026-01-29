Как выжить без отопления и электричества: советы переживших блокаду Мариуполя

Массированные российские обстрелы снова оставляют украинские города без базовых условий для жизни. Для многих жителей Киева, Одессы, Днепра или Запорожья нынешняя реальность — отсутствие электричества, тепла, воды и газа — стала резким шоком. Особенно в условиях сильных морозов. В то же время для бывших жителей Мариуполя, Волновахи, Северодонецка, Лисичанска это уже пройденное — и очень дорогое — знание.

Украинцы мерзнут уже более недели

После массированных обстрелов со стороны РФ по состоянию на утро 29 января в Киеве без теплоснабжения остаются 613 многоквартирных домов. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

За сутки тепло удалось восстановить еще в 124 домах. В КГГА напомнили, что речь идет о повторном подключении зданий, пострадавших в результате российских атак 9 и 20 января. Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно, восстанавливая теплоснабжение после ударов по объектам критической инфраструктуры столицы.

Ожидается, что дома, которые сейчас остаются без отопления, могут получить тепло до 1–2 февраля. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга в Медиацентре Украина.

По его словам, специалисты выполняют сложные работы по восстановлению котлов и вспомогательного оборудования, фактически собирая их из поврежденных элементов. При этом дополнительные трудности могут возникнуть при запуске внутридомовых систем отопления — из-за изношенных сетей в старом жилом фонде.

На фоне ситуации с теплоснабжением министерство экономики, экологии и сельского хозяйства Украины обратилось к торговым сетям с просьбой организовать круглосуточную работу отдельных продуктовых супермаркетов в Деснянском районе Киева.

Тем временем в результате новых обстрелов объектов энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов. По его словам, аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Кроме того, из-за сложных погодных условий более 500 населенных пунктов остаются без электричества в Одесской, Винницкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.

Советы от тех, кто готовился к худшему

Люди, пережившие блокаду Мариуполя, отмечают, что выживание на войне — это неудобно, неэстетично, грязно, психологически тяжело. Именно поэтому мариупольцы делятся в соцсетях своим опытом и пишут советы по выживанию в экстремальных условиях, которые могут помочь мирным жителям в случае длительного ухудшения условий.

Большинство советов от мариупольцев, которые «Новости Донбасса» собрали в одном материале, — рассчитаны на более жесткие условия и блокаду города. Киев, Днепр, Одесса и другие города, оставшиеся частично без света и тепла, не находятся в блокаде — еда и питьевая вода доступны в магазинах, работают «пункты несокрушимости», где можно согреться и зарядить гаджеты. Тем не менее, украинцы могут почерпнуть для себя полезные советы от тех, кто пережил более сложные времена.

Мариуполь, 21 апреля 2022 г. Фото: golosameriki.com

Одна комната — ваш центр жизни и тепла

Если в квартире холодно, не пытайтесь «греть все». Выберите одну комнату, где вы проводите большую часть времени, спите и едите. Все ресурсы направляйте только на нее.

Что важно:

двери в комнату держите закрытыми;

щели возле пола закладывайте тканью;

вентиляционные решетки под потолком, если возможно, закройте — теплый воздух поднимается вверх и быстро выходит.

Но проветривать помещение тоже важно, чтобы в нем не накапливался угарный газ.

Дополнительное тепло дают свечи. Свечи дают минимальное освещение и дополнительное тепло в маленьком помещении. Имейте запас и используйте осторожно, с учетом пожарной безопасности.

Если нет свечей, можно соорудить самодельную масляную лампу. Она может быть сделана из подручных материалов — стеклянной емкости, растительного масла и фитиля. В качестве топлива подходят подсолнечное, оливковое или лампадное масло. Такая лампа отличается длительным горением и считается относительно безопасным источником света при использовании с осторожностью.

Для сна можно сделать «шалаш» из одеял, полотенец и другого материала. Подобную «капсулу» из ткани можно сделать и в кровати. Если есть возможность нагреть воду, то бутылки с горячей водой, спрятанные в ткань, хорошо будут согревать ночью.

Горячая еда — вопрос выживания, а не комфорта

Когда нет газа и электричества, горячая еда становится критически важной. В условиях длительного блэкаута выживают не поодиночке, а группами.

Где готовить — вопрос безопасности

Во время блокады Мариуполя местные жители организовывали у себя во дворах общие места для приготовления пищи. Сейчас для большинства обстреливаемых городов Украины кухня во дворе — неактуальный вопрос. Это — крайний случай.

Опыт Мариуполя показал: приготовление еды во дворах — смертельно опасно, если за город идут боевые действия. Люди гибли от осколков во время внезапных обстрелов прямо возле котлов.

В условиях, когда город постоянно атакуют ракеты и дроны, но уличных боев нет и город не в блокаде, достаточно следить за воздушными тревогами, чтобы вовремя укрыться.

В блокаде более безопасными были подъезды, лестничные площадки, нежилые помещения без окон, гаражи (при условии пожарной безопасности).

«На сейчас я лично знаю двух мариупольцев, чьи родственники погибли во время готовки еды во дворах. Шальной осколок, внезапный российский обстрел. Хотя вполне могли готовить внутри подъездов», — пишет в Facebook уроженец Мариуполя Андрей Марусов.

В случае, когда город не в блокаде, но дома не работает ничего, таким общим местом для приготовления может стать двор.

Простая «печка»

Для тех, кто отказался от газовой походной плитки, или не имеет возможности купить себе такую, или купить готовую еду в магазине, есть другой вариант — приготовление пищи на «простой печке» где-то в открытом пространстве:

Самая простая конструкция печки, на которой можно приготовить блюдо или нагреть воду, это:

кирпичи стенками;

сверху металлическая решетка или прутья «крест-накрест»;

жар должен идти вверх, а не разбегаться по бокам.

«Надо иметь запас — "тонкие" (щепки на розжиг) и "средние". Продумать — чтобы дрова всегда были сухими. Самая простая конструкция "печки" — стеночки из кирпичей, а сверху металлическая решетка или сложенные "крест на крест" прутья. Жар не должен разбегаться по сторонам, а идти вверх. Здесь можно и самим подогревать уже имеющуюся свою еду. Если многоэтажка громадная — можно два или более костровых места. Делать там, где нет ветра. Можно и в пустующем гараже, в безопасном для огня нежилом помещении», — пишет бывший житель Мариуполя Олег Желнаков у себя в Facebook.

Супы — ключевая еда выживания

При ограниченных ресурсах выигрывают супы. Их можно готовить из любых остатков, из неожиданных сочетаний, из минимума продуктов. Главное — делать густыми, чтобы еда была теплой и жидкой. Теплая жидкость поддерживает организм даже тогда, когда калорий мало.

Альтернативные источники тепла и приготовления еды

Даже простые вещи могут стать критически важными. Пример из реальной жизни: фондюшница на сухом спирте. Она работает без электричества. Одной таблетки хватает для порции каши. Такие мелкие, «несерьезные» на первый взгляд вещи могут стать ключом к более комфортной жизни целой семьи.

С водой в некоторых районах обстреливаемых городов сейчас тоже ощутимые проблемы. Но работают магазины, где можно купить питьевую воду. Например, в Киеве есть бюветы. Люди, пережившие блокаду Мариуполя, вспоминают, что для хозяйственных нужд люди использовали воду из луж, пока не ударили морозы, а также сливали ее из систем отопления. Со временем обстрелы стали настолько интенсивными, что единственным источником воды остались батареи в детском саду — именно на этой воде какое-то время держался целый квартал.

Уксус — базовый дезинфектор

При дефиците воды уксус становится универсальным средством:

протирание посуды;

гигиена кожи;

уменьшение запахов;

снижение риска кожных заболеваний.

В растворе с уксусом и солью можно дольше хранить мясо или рыбу.

Минимальная гигиена без воды

Если нет возможности полноценно мыться:

стирайте нательное белье и носки по очереди;

в теплой воде (можно с уксусом);

один комплект — на теле, другой — в стирке.

Даже без купания чистое белье помогает телу очищаться и снижает риск инфекций.

Также можно запастись специальными наборами, которые называются «сухой душ». Набор состоит из мыльной губки, полотенца и саше с небольшим количеством воды для активации. Благодаря специальному составу такое мыло не требует смывания водой. Они созданы по аналогии с наборами для военных, но свободно продаются в бытовых магазинах. Но частое использование такого мыла, без смывания водой, тоже не рекомендуется.

Согреваться нужно по правилам пожарной безопасности

В условиях войны, низких температур и перебоев с электроснабжением соблюдение элементарных правил пожарной безопасности спасает жизни. Эти правила напомнил Виктор Витовецкий, директор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины во время брифинга.

Безопасность электрообогревателей

Используйте только приборы заводского изготовления. Самодельные обогреватели создают высокий риск пожара.

Перед каждым использованием осматривайте прибор, электропроводку, вилку и розетку на наличие повреждений.

Не сушите одежду на электрообогревателях — это одна из самых распространенных причин возгораний.

Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра.

Избегайте одновременного подключения нескольких приборов в одну розетку — это может привести к перегрузке сети, короткому замыканию и пожару.

Не поручайте использование обогревателей детям — у них недостаточно жизненного опыта для безопасного обращения с такими приборами.

Соблюдайте расстояние не менее 1,5 метра от обогревателя до горючих материалов и мебели.

Печное отопление: основные правила

Из-за переезда части городских жителей в частные дома и сельскую местность растет количество пожаров, связанных с неправильным использованием печного отопления.

Перед топочным отверстием обязательно должен быть металлический лист.

Расстояние от топки до мебели и горючих материалов — не менее 1,25 метра.

Дымоходы и трубы не должны соприкасаться с горючими конструкциями, так как температура может быть критически высокой.

Запрещено разжигать печь легковоспламеняющимися жидкостями — это может привести не к возгоранию, а к локальному взрыву и травмам.

Не сушите одежду на печи, так же как и на электроприборах.

Не оставляйте печь без присмотра во время работы.

Золу и угли выносите только в специально отведенное место. Если такого нет — не ближе чем за 15 метров от дома.

Избегайте установки на дымовых трубах антенн, передатчиков или других конструкций — это создает дополнительные риски.

Газовые приборы: действия при запахе газа

Если вы почувствовали запах газа, немедленно откройте окна и двери для проветривания помещения.

Не пользуйтесь электроприборами и не создавайте искру.

Вызовите газовую службу, которая профессионально определит место утечки и устранит ее.

Не позволяйте детям пользоваться газовыми приборами.

Генераторы: типичные ошибки и правила безопасности

Генераторы необходимо устанавливать на безопасном расстоянии от зданий, которое зависит от мощности:

- до 1 кВт — не менее 4 м;

- от 1 до 3 кВт — не менее 6 м;

- при увеличении мощности расстояние также увеличивается.

Возле сплошной стены без проемов минимальное расстояние — 1 метр, но при наличии окон или дверей оно должно быть больше.

По возможности привлекайте специалистов для обслуживания генераторов, особенно мощных.

Для бытовых моделей ориентируйтесь на паспорт завода-изготовителя.

Категорически запрещено заправлять работающий генератор — топливо может попасть на разогретые части двигателя и вызвать пожар. Заправляйте генератор только после его выключения и полного охлаждения.

Не храните топливо рядом с генератором или в жилых помещениях.

Не ставьте емкости с топливом на генератор «чтобы не замерзло» — это крайне опасно.

Время непрерывной работы генератора