ЕС обсуждает запрет на въезд для участников войны против Украины

ЕС рассматривает запрет на въезд российских военных. Иллюстрация: создано ИИ.

В странах Европейского союза обсуждают возможность введения запрета на въезд для российских военнослужащих, принимавших участие в войне против Украины. Об этом сообщает немецкое издание BILD со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.



По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, соответствующая инициатива уже находится на рассмотрении в Брюсселе. Он отметил, что после возможного завершения боевых действий сотни тысяч российских солдат могут попытаться въехать в страны Европы, что вызывает серьёзные опасения у европейских правительств.



Цахкна подчеркнул, что наличие у этих людей боевого опыта и причастность к насилию делает их потенциальной угрозой безопасности.



«Это очень опасные люди, и мы не сможем объяснить гражданам ЕС, почему им разрешили свободно перемещаться по Европе», — заявил он на встрече представителей стран союза.



По оценкам европейских источников, с 2022 года в боевых действиях против Украины участвовали около 1,5 млн граждан РФ, из которых порядка 640 тысяч продолжают находиться на фронте. В ЕС не исключают, что часть из них может быть причастна к военным преступлениям, что станет дополнительным аргументом для введения ограничений на въезд.