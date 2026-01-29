Энергетическое перемирие. Зеленский заявил, что ожидает выполнения договоренностей

В Абу-Даби делегации Киева, Москвы и Вашингтона во время последних переговоров говорили об энергетическом перемирии. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Украине рассчитывают, что договоренности будут выполняться. Об этом он сообщил в Twitter.



«Важное заявление президента Трампа о возможности на время этих зимних холодов обеспечить безопасность Киеву и другим городам Украины от российских ударов. Энергетика – это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, направленные на то, чтобы помочь нам защитить жизнь. Спасибо, президент Трамп! Команды говорили об этом в Эмиратах. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному продвижению к завершению войны», — заявил он.



Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил, что обратился к главе Кремля Владимиру Путину с просьбой в течение недели не атаковать украинские города и столицу. Об этом сообщает Clash Report.



«Я лично попросил Путина не стрелять по Киеву и различным городам в течение недели. Он (Путин - ред.) согласился это сделать», — заявил он.



Ранее мы писали, что в рамках мирных переговоров по Украине продолжается активная работа по урегулированию территориального вопроса Донецкой области, однако именно он остается самым сложным и чувствительным элементом диалога.