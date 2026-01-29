Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Энергетическое перемирие. Зеленский заявил, что ожидает выполнения договоренностей
29 января 2026, 21:46

Энергетическое перемирие. Зеленский заявил, что ожидает выполнения договоренностей

Энергетическое перемирие. Зеленский заявил, что ожидает выполнения договоренностей

В Абу-Даби делегации Киева, Москвы и Вашингтона во время последних переговоров говорили об энергетическом перемирии. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Украине рассчитывают, что договоренности будут выполняться. Об этом он сообщил в Twitter.

«Важное заявление президента Трампа о возможности на время этих зимних холодов обеспечить безопасность Киеву и другим городам Украины от российских ударов. Энергетика – это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, направленные на то, чтобы помочь нам защитить жизнь. Спасибо, президент Трамп! Команды говорили об этом в Эмиратах. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному продвижению к завершению войны», — заявил он.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил, что обратился к главе Кремля Владимиру Путину с просьбой в течение недели не атаковать украинские города и столицу. Об этом сообщает Clash Report.

«Я лично попросил Путина не стрелять по Киеву и различным городам в течение недели. Он (Путин - ред.) согласился это сделать», — заявил он.

Ранее мы писали, что в рамках мирных переговоров по Украине продолжается активная работа по урегулированию территориального вопроса Донецкой области, однако именно он остается самым сложным и чувствительным элементом диалога. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский
События
Война перемирие
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:16
Более миллиона пенсионеров-переселенцев получают выплаты от России, — ПФУ
09:59
Глава оккупированной Макеевки «накопил» элитную недвижимость
18:47
В оккупированной части Донецкой области запускают «карту жителя» с привязкой к паспорту РФ
18:06
Оккупационные власти Донбасса расширяют «Юнармию» за счет усиления бюджета
11:14
Оккупационная власть Донетчины планирует начать добычу украинских недр
09:49
В Госдуме РФ хотят отсрочить замену автономеров на ВОТ
16:46
Россия заселяет мигрантов в дома украинцев на Херсонщине и в Крыму
16:03
ВСУ ударили по зенитно-ракетному комплексу оккупантов в Крыму
15:30
Россия стала мировым лидером по отключениям интернета в 2025 году
15:00
В России заявили о полной блокировке Telegram уже осенью
10:20
На Донбассе оккупанты проводят в школах «уроки СВО»
18:32
Боевик «ДНР» теперь будет управлять коммунальным хозяйством в Донецке
14:20
В оккупированном Дебальцево у матери «опекуны» изъяли детей
13:37
ВСУ поразили склад МТО и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
08:12
В оккупированном Луганске слышны взрывы, вспыхнул пожар на подстанции
16:41
На оккупированный Луганщине беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру
17:50
Оккупационные власти пытаются скрыть убийство медиков в Голой Пристани
13:43
Пьяная перестрелка в Донецке: российский солдат убит из-за спора о трофее
21:21
Оккупанты привлекают детей к работе в ЖКХ в оккупированном Донецке
15:58
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
все новости
22:47
Дрон «Молния» атаковал трассу возле Павлограда из Покровского направления
22:18
Оккупанты убили депутата Донецкого областного совета в Константиновке
21:46
Энергетическое перемирие. Зеленский заявил, что ожидает выполнения договоренностей
20:54
Правозащитники обратились в Кабмин из-за прекращения выплаты пенсий переселенцам
20:19
В районе Дроновки идут тяжелые бои, основные усилия россияне сосредотачивают на форсировании реки Северский Донец
19:16
Более миллиона пенсионеров-переселенцев получают выплаты от России, — ПФУ
18:57
Армия РФ атаковала дроном Краматорск, есть повреждения
18:07
Как выжить без отопления и электричества: советы переживших блокаду Мариуполя
18:07
В Украине завтра отключения света будут действовать все сутки
18:07
ЕС обсуждает запрет на въезд для участников войны против Украины
17:43
РФ ударила по Кривому Рогу: известно о жертве, есть раненые
17:30
Украинский «Вампир» выдержал атаку двух вражеских дронов
16:55
ЕС выделяет 145 млн евро экстренной помощи Украине и кредит «Нафтогазу»
16:50
В Краматорске жителей многоэтажек просят не закрывать на ночь входную дверь подъездов. С чем это связано
16:16
Минобороны Украины и SpaceX блокируют Starlink для дронов РФ
16:00
В Дружковке и громаде чрезвычайно сложная ситуация с теплоснабжением: повреждены теплотрассы – ГВА
16:00
Запорожский район: Кушугумская громада — в шаге от серой зоны
15:50
В январе Донетчина направила почти 232 млн гривен на поддержку ВСУ
15:35
«Я поехал на СВО»: мужчина ударил ножом пенсионерку в Кемеровской области
15:32
В Украине продлили выплаты пенсий более 350 тысячам людей в оккупации и за границей. Какие условия для получения денег
все новости
ВИДЕО
Дроны россиян начали долетать до Павлограда. Фото: скриншот Дрон «Молния» атаковал трассу возле Павлограда из Покровского направления
29 января, 22:47
Россияне атаковали Кривой Рог. Фото: «Перший міський» РФ ударила по Кривому Рогу: известно о жертве, есть раненые
29 января, 17:43
Украинский тяжёлый бомбер «Вампир» под атакой двух дронов ВС РФ. Украинский «Вампир» выдержал атаку двух вражеских дронов
29 января, 17:30
Минобороны Украины и SpaceX блокируют Starlink для дронов РФ Минобороны Украины и SpaceX блокируют Starlink для дронов РФ
29 января, 16:16
Запорожский район: Кушугумская громада — в шаге от серой зоны Запорожский район: Кушугумская громада — в шаге от серой зоны
29 января, 16:00
«Я поехал на СВО»: мужчина ударил ножом пенсионерку в Кемеровской области «Я поехал на СВО»: мужчина ударил ножом пенсионерку в Кемеровской области
29 января, 15:35
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор