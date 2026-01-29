Правозащитники обратились в Кабмин из-за прекращения выплаты пенсий переселенцам

К украинскому правительству обратились представители правозащитных организаций с призывом возобновить пенсионные выплаты гражданам Украины, которые были прекращены в январе 2026 года Пенсионным фондом Украины.



Как отмечается, речь идет о гражданах Украины, которые выехали из временно оккупированных территорий Украины и проживают на подконтрольной Украине территории, а также о гражданах, проживающих на оккупированной части Украины, и гражданах, которые временно проживают за пределами Украины.



Сложившаяся ситуация носит катастрофический характер. Пенсионеры, в частности пожилые люди и лица с инвалидностью, в том числе имеющие статус участника боевых действий, без какого-либо предупреждения остались без единственного источника дохода. К этим категориям относятся также дети погибших военных, получающие пенсию по потере кормильца.



Обращение можно прочитать здесь.



Присоединиться к обращению можно по ссылке https://surl.li/wgpslu.