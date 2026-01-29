В районе Дроновки идут тяжелые бои, основные усилия россияне сосредотачивают на форсировании реки Северский Донец

В районе Дроновки тяжелые позиционные бои

В районе Дроновки Донецкой области продолжаются тяжелые позиционные бои. Об этом сообщает 81-я отдельная аэромобильная Слобожанская бригада Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.



«Подразделения беспилотных систем осуществляют круглосуточное наблюдение и наносят поражение живой силе противника. Враг активно накапливает ресурсы в районе Серебрянского лесничества и в Северске. Также зафиксировано развертывание значительного количества пунктов управления БПЛА, что существенно затрудняет логистическое сообщение в районе Дроновки», —говорится в сообщении.



Россияне основные усилия сосредотачивают на форсировании реки Северский Донец. Пересечение водного препятствия осуществляется по замерзшим участкам, преимущественно в темное время суток. Малые пехотные группы действуют под прикрытием дрона-«поводыря», используют антитепловизионные плащи, продвигаются в направлении Дроновки, маскируясь в лесополосах и складках рельефа.



«Приблизившись к населенному пункту, противник пытается штурмовать позиции украинских защитников, однако наталкивается на организованное сопротивление десантников, удерживающих определенные рубежи», — уточнили в ведомстве.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»