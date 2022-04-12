Кириленко: Мы не можем пока определить вещество, которое применялось в Мариуполе

Из-за отсутствия связи и доступа специалистов пока невозможно назвать вид газа, который был применен россиянами в Мариуполе. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Донецкой ОВА рассказал Павел Кириленко.



«По тем поражениям дыхательных путей и кожных покровов мы понимаем, что это химическое вещество, но рано говорить, что это какой это вид газа и делать выводы. Мы предоставим эту информацию, после того, как проверим ее на 100 процентов и будем понимать, как и насколько она в дальнейшем может применяться. Поэтому мы настолько сдержанны в комментариях», - сказал он.

Вечером 11 апреля «Азов» сообщил о применении российскими силами химического оружия в районе завода «Азовсталь», где украинские военные держат оборону. Известно о трех пострадавших.



Перед этим в группировке «ДНР» заявили о намерении применить химическое оружие украинских военных, которые укрепились на комбинате «Азовсталь».