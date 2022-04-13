191 ребенок погиб в Украине из-за вторжения РФ

191 ребенок погиб в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации и более 349 получили ранения разной степени тяжести по состоянию на утро 13 апреля. Об этом сообщил Офис генпрокурора.



«Эти данные не окончательны, поскольку продолжается работа по сбору информации в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», - сказано в сообщении.



Отмечается, что обнаружены обгоревшие тела девушки 16 лет и 10-летнего мальчика при фиксации уголовных правонарушений, совершенных оккупантами на территории пгт. Бородянка и с. Королевка Киевской области.



11 апреля вооруженными силами РФ произведен обстрел гражданской инфраструктуры Харькова. Погибли полуторамесячный ребенок и 12-летний подросток. Еще 4 детей в возрасте 1, 4, 5 и 9 лет получили ранения. В Херсонской области в результате попадания снаряда в жилой дом 15-летняя девочка получила тяжелые ранения.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 113, Киевской – 102, Харьковской – 79, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Херсонской – 38, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.



Вооруженные силы РФ массированными бомбардировками и обстрелами повредили в Украине 957 учебных заведений, из них 88 разрушили полностью.