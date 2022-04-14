Украинская разведка перехватила телефонный разговор воюющего в Украине российского солдата, в котором он рассказал о приказе Путина «с землей сравнять» Лисичанск и Северодонецк. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.



«В рамках работы межведомственного координационного центра при ГУР МО при участии Нацполиции получен очередной перехват разговоров военнослужащих противника, которые раскрывают планы российского командования относительно войны в Украине», — сказано в сообщении.



Так, оккупант Олег Карасев рассказал жене о том, какие указания получили российские военные по поводу дальнейших действий в Украине.



«Путин сказал, что если до 10 мая ни**я не сделаем, то все с землей сравнять», — говорит он.



«Рубежное еще пытаемся "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей сравниваем. Не будем стараться. Наши контрактники не могут продвинуться. Каждый день из танков пи**ем, со всей ху*ни, а им по**й. Наших стреляют каждый день», — добавил оккупант.



Украинская разведка отмечает, что этот разговор подтверждает, что Россия целенаправленно перешла к тактике уничтожения украинских городов и преступлений против мирного населения по прямому указанию высшего военно-политического руководства, в частности президента РФ Путина.