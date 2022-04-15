Россия угрожает нарастить ракетные удары по Киеву

Масштабы ракетных ударов Вооруженных сил России по объектам в Киеве будут наращиваться «в ответ на любые атаки или диверсии на территории России». Об этом заявило Минобороны РФ.



Власти России обвиняют Вооруженные силы Украины в вертолетном обстреле объектов в Брянской области 14 апреля.



Минобороны РФ заявило, что комплекс С-400 сбил украинский вертолет Ми-8, атаковавший накануне село Климово в Брянской области.

Также в российском ведомстве заявили о ночном ракетном ударе по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» в Вишневом под Киевом. По данным российской стороны, уничтожены цеха производства и ремонта зенитно-ракетных комплексов и противокорабельных ракет.



Согласно открытым источникам, этот завод участвовал в разработке и изготовлении противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», который поразил российский крейсер «Москва».