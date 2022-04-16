Верещук: В плену оккупантов находятся около тысячи гражданских украинцев, половина — женщины

В плену российских захватчиков находятся около тысячи гражданских украинцев, половина из них — женщины, и 700 военнослужащих. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.



«Они схватили около тысячи человек. И половина — это женщины. Я буду еще раз и еще раз повторять, возможно Россия услышит меня, мы не будем обменивать военных на гражданских. Это запрещено Женевскими конвенциями. Мы требуем отпустить без каких-либо условий и передать украинской стороне гражданских. Относительно военных у нас примерно паритет. У нас более 700 их пленных и у них примерно такое же количество», — сказала она.



Что касается освобожденных 14 апреля пленных, Верещук сообщила, что РФ не соблюдает Женевские конвенции.



«Это не о том, что там Женевская конвенция, там просто нужно выжить. И я обращаюсь ко всем родным, которые ждут своих мужей, своих жен. Надо набраться терпения, мы даем списки постоянно, другой вопрос, что вражеская сторона не согласовывает всех, а дает только частично, и только тех, кого считает нужным. Это постоянная перманентная борьба за людей, но мы не оставим ее, понимаете, с каким врагом мы имеем дело», — отметила Верещук.

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